Максим Жорин раскритиковал тех украинцев, которые скрываются или покидают свое государство в столь сложное время.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин пристыдил противников мобилизации, которые "очень любят мусолить" видео с задержаниями ТЦК, забывая о своей, мягко говоря, не совсем правильной позиции по отношению к государству. Таким образом он, вероятно, прокомментировал недавний инцидент в Одесской области.

"Не очень понимаю, как можно скрываться, бежать из страны, покидать свое государство в столь сложное время. За взятки подделывать себе инвалидность, искать пути, как получить бронь и тд. С каким вообще отношением и мыслями живут граждане, не желающие защищать свой дом и своих родных? То есть, какие-то "рожденные для войны" обязаны их защищать, в то время как другая категория будет спокойно заниматься своими делами", - отметил военный.

По его словам, те, кто добровольно пошел воевать, дали остальным возможность подготовиться: "Чему-то научиться, вывезти родных, закрыть свои дела. У большинства из нас такой возможности не было. И за эти два года мы почти не видим семью и не бываем дома".

Видео дня

"С ТЦК все достаточно ясно: они выполняют свою работу, и, если нарушают, превышают полномочия - нужно назначать наказание. А вот работать с позицией этой части украинского общества "неродившихся для войны" гораздо сложнее", - добавил Жорин.

Мобилизация в Украине - новости

Как писал УНИАН, народный депутат Украины Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации по состоянию на сегодня уже почти готов или готов на 100%. В ближайшее время его вынесут на голосование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько было историй, когда ему нужно было выяснять с ТЦК громкие случаи: "Более тысячи в 2023-м. В этом году - уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых надо разбираться".

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