Также есть процедура такой проверки и алгоритм действий при отказе от получения повестки.

На период мобилизации в Украине определен перечень лиц, которые уполномочены проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом говорится в Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. "Завершающая публикация об изменениях в законодательство о мобилизации будет касаться нововведений по проверке военно-учетных документов. Обращаю внимание на возможные изменения в законодательстве, поэтому для принятия решений рекомендую обращаться к актуальной редакции нормативно-правовых актов", - заявил он.

В частности, по его информации, проверка военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:

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в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу - представителями органов охраны государственной границы или структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, гражданских местах и сооружениях, местах массового скопления людей и на блокпостах - уполномоченными представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Представитель ТЦК, полицейский или другое уполномоченное лицо должны назвать свои ФИО, должность и предъявить служебное удостоверение, уполномоченного вручать повестку вместе с документом, удостоверяющим личность. Уполномоченный представитель запрашивает у гражданина военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. Процесс предъявления и проверки документов осуществляется с применением фото- и видеофиксации.

Во время сверки данных проверяется принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяются персональные данные, данные военно-учетного документа с данными в реестре "Оберіг". Если гражданин нарушает правила воинского учета, старший группы оповещения предлагает лицу проследовать в ТЦК для постановки на воинский учет, прохождения медосмотра, уточнения персональных данных и данных военно-учетного документа. С указанной целью гражданину оформляют и вручают повестку.

В случае отказа гражданина от получения повестки, уполномоченный представитель составляет акт отказа, который подписывается как минимум двумя членами группы оповещения. Акт зачитывают гражданину и подают руководителю ТЦК. В случае отказа проследовать в ТЦК, полицейский из группы оповещения проводит административное задержание и доставляет гражданина в ближайший ТЦК (на основании ст. 261 и 262 Кодекса об административных правонарушениях).

Использование технических устройств и средств фото- и видеофиксации определяется Минобороны для представителей ТЦК и МВД для полицейских. Военно-учетный документ, выданный до 18 мая 2024 года, является действующим и не требует обязательной замены в случае утверждения новой формы военно-учетного документа.

Мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК или полицейского, а также представителя Госпогранслужбы в пограничной полосе, пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Мобилизация в Украине

Адвокат Татьяна Даниленко рассказала, какое наказание ожидает резервистов и военнообязанных в случае неявки в ТЦК и СП, а также что делать в случае разногласий в воинском учете. По ее словам, повестку в Украине могут вручить, чтобы человек уточнил свои данные. Это необходимо, если между военно-учетным документом и данными Единого государственного реестра призывников возникают разногласия.

В этом случае старший группы оповещения обязан предложить гражданину (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов) явиться в ТЦК и СП для уточнения данных и сверки их с реестром. Для этого оформляется и вручается повестка. Отказ от нее документируется актом и влечет за собой юридическую ответственность.

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