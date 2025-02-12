Народный избранник отметил, что даже до появления спецконтракта немало молодых мужчин пошли служить добровольно.

"Мотивационный комплект" для молодых добровольцев, недавно представленный Министерством обороны под брендом "Контракт 18-24", действительно может существенно повысить желание молодежи служить по контракту. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Парламентарий напомнил, что законодательство и ранее предусматривало возможность службы в армии по контракту для военнообязанных в возрасте 18-24 лет. По словам нардепа, добровольцев этой категории на самом деле не так уж и мало.

"Только за 25-й год таких граждан Украины достаточно значительное количество. То есть это, скажем так, тысячи граждан Украины заключили добровольно контракт в возрасте от 18 до 25 лет", - сообщил Вениславский.

Видео дня

Он напомнил, что Министерством обороны Украины совместно с Офисом президента были разработаны "мотивационные комплекты", о которых было объявлено накануне.

"Я думаю, что мотивационные аспекты, которые заключаются в единовременном или разбитом на несколько выплат денежном поощрении, - он может существенно повысить мотивацию тех, кто готов идти служить. Также те дополнительные социальные льготы и гарантии, которые прозвучали, которые были анонсированы, а именно нулевой процент кредита на жилье, возможность учиться бесплатно на бюджетной форме обучения и другие, скажем так, социальные преференции, - они могут помочь привлечь в Вооруженные силы Украины еще какое-то количество граждан Украины", - сказал депутат.

Так, Вениславский отметил, что он всячески поддерживает эту инициативу.

"Я думаю, что любые социальные гарантии, льготы и поощрительные программы для военнослужащих - они могут привести к росту количества граждан Украины, которые будут заключать контракт на прохождение военной службы", - отметил парламентарий.

Он также выразил мнение, что социальный пакет этого контракта не будет "сильно диссонировать" с соцпакетом тех, кто уже служит.

Государство предлагает молодежи бонусы за службу на контракте

Как сообщалось, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18-24 года, которые не подлежат принудительной мобилизации, но могут пойти на службу по собственному желанию. По словам президента, такая инициатива исходит от военных командиров, от Министерства обороны.

11 февраля МОУ официально анонсировало инициативу "Контракт 18-24" для украинцев соответствующей возрастной категории, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет и бесплатное медицинское обеспечение.

В министерстве также сообщили, что отныне в приложении "Резерв+" украинцы в возрасте 18-24 года могут оформить этот добровольный контракт на один год. В приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для заключения "Контракта 18-24".

Вас также могут заинтересовать новости: