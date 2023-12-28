Олег Пендзин напомнил, что в Украине исполнительная служба блокирует счета за неуплату штрафов.

Новый проект закона о мобилизации содержит норму о запрете уклонистам распоряжаться собственными средствами. Экономист Олег Пендзин считает, что речь идет о блокировании счетов из-за неуплаты штрафов.

"Я считаю, что когда дойдет до обсуждения, то они (авторы законопроекта – УНИАН) объяснят, о чем идет речь. ТЦК будут иметь полномочия без оформления админпротокола выписывать штраф. Не уплаченный в течение установленного законодательством срока штраф, автоматически вносит нарушителя в Единый реестр должников", - отметил эксперт в комментарии ТСН.

По его словам, это единственный способ обеспечить конституционность подобного инструментария.

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"То есть они хотят посылать человеку повестку по электронной почте. Человек не явился в установленный срок (в ТЦК - УНИАН), на него наложили штраф в размере нескольких тысяч гривен. Не знаю, какие они определят сроки погашения. Если штраф не уплачен, человек попадает в реестр должников. Если человек попадает в этот реестр, то в отношении него начинает работу исполнительная служба, которая может заблокировать счета, запретить распоряжаться имуществом. То есть, хотят сделать такой механизм", - считает Пендзин.

Также он считает, что финальный варианте этого законопроекта будет другим, ведь никто из политиков не хочет поставить крест на своей карьере.

Усиление мобилизации - что известно

25 декабря в Раду снесли законопроект, который предлагают ряд изменений военного права, в частности предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

Одна из норм документа говорит о том, что украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта, в частности, заграничного, и за консульскими услугами в зарубежные дипломатические учреждения Украины только при предъявлении военно-учетных документов.

При этом за нарушение отдельных норм закона о мобилизации уклонистов могут вносить в Единый реестр должников. Такое решение принимают руководители ТЦК.

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