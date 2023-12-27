Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает возможность рассылать военнообязанным так называемые "электронные повестки" с вызовом в ТЦК. Но в некоторых ситуациях военнообязанные должны будут приходить в военкомат сами – без отдельного вызова повесткой.
В нынешней редакции законопроекта предусматривается внести поправки в статью 22 действующего закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если законопроект будет принят в таком виде, то военнообязанные должны будут явиться в ТЦК без повестки в следующих случаях:
- В течение 60 дней с даты начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, а также в течение 30 дней после вступления в силу этого закона (если он будет принят) все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные. Для этого они должны либо сами без повестки явиться в ТЦК, либо воспользоваться инструментарием "электронного кабинета", создание которого предусматривает законопроект. Также будет предусмотрена возможность уточнить учетные данные через Центр предоставления административных услуг.
- Военнообязанные и резервисты, которые уже приписаны к воинским частям для прохождения воинской службы в военное время, в случае объявления мобилизации должны явиться на сборные пункты ТЦК, указанные в их мобилизационных распоряжениях, которые выдаются заблаговременно.
- Граждане, ранее самостоятельно прибывшие в ТЦК, прошедшие военно-врачебную комиссию и подлежащие направлению на военную подготовку, должны снова явиться в ТЦК в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.
Законопроект также предусматривает ограничение прав граждан, уклоняющихся от выполнения требований о воинском учете:
- запрет выезда за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничения на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничения права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- отказ в заключении кредитного договора, договора займа;
- приостановление получения льгот и услуг от государства.
Новый закон о мобилизации – мнение юриста
Как писал УНИАН, юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев нашел в новом законопроекте о мобилизации как положительные, так и отрицательные нюансы. При этом некоторые положения можно трактовать двусмысленно – это так называемые "законодательные ляпы".
В частности юрист выразил скепсис в отношении идеи отменить категорию "ограниченно годных" к военной службе, поскольку сейчас эта категория позволяет исключить отправку не очень здорового человека на самую тяжелую военную "работу".
Также юрист скептичен в отношении нормы, позволяющей ограничивать права уклонистов по решению военкома, а не суда.
Наконец, Лихачев обратил внимание на то, что законопроект почти не касается темы призыва чиновников и процесса бронирования.