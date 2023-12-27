Есть как минимум три ситуации, когда мужчинам придется явиться в военкомат, не дожидаясь повестки.

Новый законопроект об усилении мобилизации предлагает возможность рассылать военнообязанным так называемые "электронные повестки" с вызовом в ТЦК. Но в некоторых ситуациях военнообязанные должны будут приходить в военкомат сами – без отдельного вызова повесткой.

В нынешней редакции законопроекта предусматривается внести поправки в статью 22 действующего закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если законопроект будет принят в таком виде, то военнообязанные должны будут явиться в ТЦК без повестки в следующих случаях:

В течение 60 дней с даты начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, а также в течение 30 дней после вступления в силу этого закона (если он будет принят) все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные. Для этого они должны либо сами без повестки явиться в ТЦК, либо воспользоваться инструментарием "электронного кабинета", создание которого предусматривает законопроект. Также будет предусмотрена возможность уточнить учетные данные через Центр предоставления административных услуг.

(если он будет принят) должны уточнить свои учетные данные. Для этого они должны либо сами без повестки явиться в ТЦК, либо воспользоваться инструментарием "электронного кабинета", создание которого предусматривает законопроект. Также будет предусмотрена возможность уточнить учетные данные через Центр предоставления административных услуг. Военнообязанные и резервисты, которые уже приписаны к воинским частям для прохождения воинской службы в военное время, в случае объявления мобилизации должны явиться на сборные пункты ТЦК, указанные в их мобилизационных распоряжениях, которые выдаются заблаговременно.

Граждане, ранее самостоятельно прибывшие в ТЦК, прошедшие военно-врачебную комиссию и подлежащие направлению на военную подготовку, должны снова явиться в ТЦК в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.

Законопроект также предусматривает ограничение прав граждан, уклоняющихся от выполнения требований о воинском учете:

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запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничения права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

Новый закон о мобилизации – мнение юриста

Как писал УНИАН, юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев нашел в новом законопроекте о мобилизации как положительные, так и отрицательные нюансы. При этом некоторые положения можно трактовать двусмысленно – это так называемые "законодательные ляпы".

В частности юрист выразил скепсис в отношении идеи отменить категорию "ограниченно годных" к военной службе, поскольку сейчас эта категория позволяет исключить отправку не очень здорового человека на самую тяжелую военную "работу".

Также юрист скептичен в отношении нормы, позволяющей ограничивать права уклонистов по решению военкома, а не суда.

Наконец, Лихачев обратил внимание на то, что законопроект почти не касается темы призыва чиновников и процесса бронирования.

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