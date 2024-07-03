Костенко рассказал, мобилизация в стране происходит с большой интенсивностью, за май и июнь было мобилизовано больше людей, чем за предыдущие месяцы этого года.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что ВСУ почувствуют пополнение примерно в конце августа.

Он напомнил, что есть требования, чтобы люди, которые приходят в армию, проходили подготовку не менее 40 дней, пишет 24 Канал.

Кроме этого, он утверждает, что это только первичная военная подготовка и также два месяца нужно на профессиональную подготовку. Поэтому, по его словам, в среднем два-три месяца продлится подготовка.

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"Поэтому если мы начали в мае, я думаю, как раз к концу лета войско уже получит подготовленных бойцов. В зависимости от того, как к этому подойдут инструкторы и командиры. И уже тогда перестанут чувствовать в такой степени, как сейчас, потребность в личном составе", - сказал народный депутат.

Он также рассказал, мобилизация в стране происходит с большой интенсивностью, за май и июнь было мобилизовано больше людей, чем за предыдущие месяцы этого года.

Мобилизация в Украине - последние новости

Народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко оценил, реально ли мобилизовать 200 тысяч человек до конца 2024 года.

"Мобилизационные планы являются секретными, тайными, и я много об этом не могу говорить. Но если темпы мобилизации не будут спадать - такие, как у нас сейчас происходят - то мы легко эти планы выполним", - пояснил нардеп.

Он отметил, что при условии сохранения нынешних темпов мобилизации есть возможность хорошо укомплектовать украинские подразделения.

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