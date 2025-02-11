Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время молодежь в возрасте 18-24 года начнут привлекать к военной службе, но речь не о мобилизации, а о службе по контракту на особых условиях. Планируется, что контракт будут заключать сроком на один год и, кроме высокого денежного обеспечения, он будет предусматривать еще ряд дальнейших льгот, например, бесплатное высшее образование и беспроцентный кредит на жилье... Скорее всего, эта идея идет от наших иностранных партнеров, которые все равно не понимают нашей ситуации. Не понимают, что у нас на самом деле достаточно мобилизационного ресурса 25-50 лет, просто его не могут нормально привлечь. Отсюда все эти разговоры о необходимости мобилизации молодежи.

По моему мнению, такое решение действительно поможет немного увеличить мобилизационный ресурс. Но радикально это не решит проблему. То есть, безусловно, это шаг в правильном направлении: один год службы - это лучше, чем ни одного. Но ждать заметного эффекта я бы не стал.

Ведь суть этого изменения - сделать годовые контракты это только определенной, небольшой категории военнослужащих. И все.

Значительное количество людей в этом возрасте, кто хотел идти служить, уже ушли. А какой процент из тех, кто еще не служит (и не хочет служить), мы убедим идти на годовой контракт? Думаю, небольшой.

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Важно также понимать, что эта история может стать предметом некоторой зависти. Не относительно обещанных льгот по жилью или образованию (до этого еще дожить надо, и не надо иметь иллюзий, что тотально все хотят получить бесплатное высшее образование), а относительно того, что одни служат бесконечное количество времени, а эти люди могут послужить только год. Однако то, что кто-то будет свободным - год отслужил и пошел себе, а другие такой привилегии не имеют - это будет казаться несправедливым.

Попытается ли враг использовать это против нас? Возможно, но не думаю, что это противнику удастся. Дело в том, что когда молодые ребята приходят служить - это всегда позитив для собратьев.

Что касается упреков о влиянии решения о привлечении молодежи в армию на демографию, то в краткосрочной перспективе это действительно повлияет негативно. Но вопрос: что мы хотим с этой войной? Если хотим ее выиграть, то надо ее выигрывать, тогда и будет положительное влияние на демографическую ситуацию в Украине. А если будем тянуть, как сейчас, то будет колоссальный минусовый демографический эффект.

И еще один момент. Если уж государство обращает внимание на молодежь до 24 лет, стоит также обратить внимание на людей 60+. Существует небольшое количество мужчин (думаю, что одна-две бригады могут набраться), которые в таком возрасте достаточно пригодны к службе. У меня лично есть такие знакомые. Они хотели воевать, даже ходили в свое время в Залужное и просились на фронт, но официально им все еще не разрешают. Но их большое преимущество - они уже имеют боевой опыт.

Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки