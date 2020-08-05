МКИП и УКФ призывают активнее приобщаться к государственным грантовым программам

Стартовал прием заявок на конкурсную программу УКФ «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка».

Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд приглашают представителей сферы культуры и креативных индустрий активнее приобщаться к государственным грантовым программам.

30 июля стартовал прием заявок на конкурсную программу УКФ «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка».

Ее основная цель - помощь отрасли на покрытие долговых обязательств, возникших в условиях коронакризиса, а также на покрытие операционных расходов до конца года.

Бюджет программы - 590 млн грн. Средства будут распределены между 9 секторами культурных и креативных индустрий.

Подробная информация - на официальном сайте УКФ.

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