МКИП и УКФ призывают активнее приобщаться к государственным грантовым программам
18:13, 05 августа 2020Общество
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Стартовал прием заявок на конкурсную программу УКФ «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка».
МКИП и УКФ призывают приобщаться к государственным грантовым программам / фото ucf.in.ua
Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд приглашают представителей сферы культуры и креативных индустрий активнее приобщаться к государственным грантовым программам.
30 июля стартовал прием заявок на конкурсную программу УКФ «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка».
Ее основная цель - помощь отрасли на покрытие долговых обязательств, возникших в условиях коронакризиса, а также на покрытие операционных расходов до конца года.
Бюджет программы - 590 млн грн. Средства будут распределены между 9 секторами культурных и креативных индустрий.
Подробная информация - на официальном сайте УКФ.
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