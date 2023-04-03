Министерство стремится упростить этот процесс.

Министерство цифровой трансформации хочет привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию "Apple".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телемарафоне. По его словам, перепись планируют провести после победы Украины. Минцифры, которое присоединится к процессу, стремится переосмыслить и упростить перепись.

"Много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров. Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", – пояснил Федоров.

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Перепись населения Украины

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности (№5108). Этим законом предусматривается осовременивание сбора статистической информации.

Согласно указанному документу, в Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанов сообщила, что Всеукраинский перепись населения, который был запланирован на 2023 год, состоится только после завершения войны.

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