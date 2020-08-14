Мемориальный Центр Холокоста «Бабий Яр» озвучит территорию заповедника до 29 сентября

В день памяти жертв Бабьего Яра на территории урочища будет открыта аудиоинсталляция.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» совместно с Национальным историко- мемориальным заповедником «Бабий Яр» начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

Аудиоинсталляция будет открыта в День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября.

Часть аудиоинсталляции будет расположена на дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику «Менора») и на площади у памятника «Менора».

«Мы хотим обратить внимание людей на это необычное место, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Макс Яковер. – Аудиоинсталляция впоследствии станет частью современного музея мирового уровня, который мы строим. Наша задача – сделать этот музей частью мирового мемориального наследия, достойного памяти погибших».

В основе аудиоинсталляции – многоканальная система, которая с помощью различных звуковых сцен позволит посетителям заповедника ощутить, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

«Аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции, – рассказал звукорежиссер, автор идеи и концепции аудиоинсталляции Максим Демиденко. – Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство».

Для работы над созданием аудиоконтента был приглашен украинский композитор и режиссер Сергей Круценко, который также был техническим консультантом проекта завершения строительства и реконструкции Театра на Подоле.

«Бабий Яр – территория сакрального. Это выдвигает определенные требования к нашей работе со звуковым контентом. Наша цель – пробудить эмпатию, сочувствие через музыку и звуки, чтобы вся звуковая картина свидетельствовала о прошлом и через язык настоящего устремлялась в будущее, – отметил Сергей Круценко. – Мы опираемся на украинскую и еврейскую музыкальные традиции. Речь идет не только о музыкальных композициях, но и об объединении различных видов музыкального искусства – поэзии, мелодекламации – чтении высокой поэзии с музыкальным сопровождением и т.д.».

В рамках аудиоинсталляции посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей. Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра «Бабий Яр». Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

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