Антон Геращенко рассказал, что военному предлагали "сотрудничество": заявить, что в гибели журналиста виновата Украина и выйти на свободу.

Освобожденного из итальянской тюрьмы украинского нацгвардейца Виталия Маркива хотели сделать виновным с подачи российских пропагандистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил журналистам.

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Как только на Донбассе погиб итальянский журналист Андреа Роккелли 24 мая 2014 года, все российские СМИ заявили, что в этом виновата Украина, а "после этого какие-то люди, которых мы не знаем, начали информировать итальянские спецслужбы, что Маркив, который имеет итальянское гражданство и часто бывал в Италии по делам, причастен к этому убийству", - заявил Геращенко.

Хотя, по его словам, "фактически его вина была лишь в том, что он находился на горе Карачун в 2 километрах от места гибели Роккелли".

"После этого итальянцы стали прослушивать его телефоны, телефоны его семьи, а когда его задержали, и это мне Виталий рассказывал сам, ему предлагали итальянские представители юстиции говорить, что в убийстве Роккелли виновна Украины, за это они обещали его отпустить. Однако Маркив отказался от такого сотрудничества, отказался называть Украину государством, где убивают журналистов", - подчеркнул Геращенко.

По его убеждению, "российская пропаганда делала все, чтобы на примере гибели Роккелли показать, что украинские военнослужащие - это нелюди, которые убивают журналистов".

Дело Маркива

заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19. 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Виталий Маркив прилетел в Киев.

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Автор: Дмитрий Хилюк