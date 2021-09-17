В рейтинге Мариуполь оказался выше Киева, Одессы и Харькова.

Мариуполь попал в топ-10 украинских городов по качеству жизни. Он оказался на шестом месте.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На первом месте в рейтинге расположилась Винница, на втором - Луцк, третью позицию занимает Ивано-Франковск. Далее следуют Чернигов и Хмельницкий. Стоит отметить, что общий рейтинг всех городов со 2 по 6 места – 3,3.

Читайте также"Метинвест" направил более 13 миллионов в масштабный ремонт второй части мариупольского пирсаПри составлении рейтинга учитывали удовлетворенность жителей качеством обслуживания и услуг в 24-х городах Украины. Оценивали состояние тротуаров, оперативность сбора мусора, транспортную инфраструктуру, дороги, учреждения культуры, публичные парки и скверы, дворы и придомовые территории, деятельность полиции, экологию, окружающую среду, парковки.

Как свидетельствует опрос, жители Мариуполя больше всего довольны парками, скверами и транспортной инфраструктурой. Этот город - лидер по оперативности и качеству сбора мусора.

Оценивание проводилось Международным республиканским институтом и журналом НВ при поддержке Агентства США по международному развитию.

Напомним, Мариуполь готовится отпраздновать 243 года со дня основания. В день города там запланированы концерты, фестивали и книжная ярмарка.

Автор: Григорий Бондарь