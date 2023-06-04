Герою видео 7 лет, его зовут Тимофей. Говорит, выучил гимн после начала полномасштабного вторжения РФ.

В сети по-настоящему вирусным стало видео, на котором маленький мальчик в вышиванке старательно исполняет гимн Украины на школьной линейке. Ролик с ребенком в своем TikTok опубликовал блогер с ником Alex Rokitskiy.

Запись так растрогала пользователей соцсети, что ее очень стремительно начали шерить, на сегодня видео просмотрели более 2 миллионов юзеров.

Подписчики блогера засыпали мальчика комплиментами, отметив, что за такими нашими детьми - будущее Украины. Ребенка все называют настоящим патриотом своей страны.

Alex Rokitskiy решил разыскать мальчика и спросить у него, как он выучил гимн Украины и кто его научил так старательно его петь. Оказалось, герою видео 7 лет, его зовут Тимофей.

"У нас началась война, это была самая красивая песня нашей Украины. Ее все пели. И я пробовал так петь, чтобы научиться", – рассказал мальчик.

Как маленький Матвей "взорвал" сеть своим роликом накануне Пасхи

"Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаска" - ранее TikTok-видео от 5-летнего мальчика залюбовало соцсети. Ролик с юным фермером Матвейком уже набрал десятки миллионов просмотров. Его до сих пор лайкают, с этим звуком сняли тысячи собственных версий.

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