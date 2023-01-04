Ребенок пожелал во время общения с журналистами всем победы.

Мальчика Назара из Волынской области назвали "маленьким Арестовичем" после того, как в сети "завирусилось" его видео с фразой "Не психуй!". Напомним, в кадре ребенок рассыпал муку и потом успокаивал маму, мол, не стоит беспокоиться, все можно убрать.

Как говорится в сюжете ТСН, у мальчика такой совет - "не психуй" - главный в жизни. Назар делится с журналистами, что стал настоящей знаменитостью в родном селе. О том, что его знают во всей Украине, не догадывается.

"Приятно ходить с ним по улицам. Его все узнают, здороваются", — хвастается мама Ольга. Она рассказала, что знаменитое видео сняла для папы Назара, который сейчас на фронте.

Ребенок надеется, что скоро его отец провернется домой и говорит:

"Закончится война, когда папа приедет, и мы будем самыми сильными, и мы увидим папу. Желаю победы, не психуйте, не плачьте".

В сети "завирусилось" видео, как боец ВСУ поет колыбельную

Сеть покоряет видео, на котором украинский военный Олег Берестовой поет новорожденному сыну колыбельную "Спи, котику милий, працюють Збройні сили".

На кадрах видно, как защитник исполняет композицию и играет на гитаре, а на музыкальном инструменте спокойно спит его сын Теодор.

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