Лучшие ветеранские программы и собственный университет: Метинвест Ахметова назвали лучшим работодателем в 2-х направлениях

Группу Метинвест вошла в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании Метинвест Политехника. Рейтинг составило издание OBOZ.ua - оно проанализировало условия, которые предлагают украинцам десятки крупнейших работодателей из разных отраслей, в частности зарплату, возможности обучения, карьерного роста и социальную ответственность бизнеса.

Так, Метинвест получил награду в номинации "Место для героев", где принимались во внимание программы ветеранских сообществ и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди компаний, трудоустраивающих ветеранов.

В Группе разработали комплексную экосистему реинтеграции бывших военных, которая охватывает поддержку во всех сферах работы и жизни. Среди направлений - здоровье и благополучие, обучение ветеранов, юридическая и материальная помощь, социальная поддержка, а также подготовка руководителей и коллективов к возвращению ветеранов.

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На предприятиях Метинвеста также внедрены программы переквалификации и профессиональной адаптации, которые проходят и ветераны, которые по состоянию здоровья не могут вернуться на свои рабочие места. В 2024 году профессиональное обучение, в частности курсы целевого назначения, прошли 15,5 тысяч человек.

В номинации "Место для амбициозных" Метинвест разделил первенство с компаниями ОККО и Новая почта. Здесь основными составляющими победы стали лучшие условия для карьерного роста, а также программы корпоративного образования и повышения квалификации. Здесь отличие компании гарантировало открытие вуза Метинвест Политехника, который предоставляет новые возможности для обучения и карьерного роста в инженерной сфере. В горно-металлургический университет Метинвест уже инвестировал 513 млн грн.

С 2022 года студентами вуза стало более 1080 человек, а курсы повышения квалификации и тренинги прошли более 4300 слушателей. В прошлом году 26 ветеранов начали обучение на бакалавриате и магистратуре этого университета - это сотрудники предприятий Метинвеста и оборонцы Мариуполя.

Напомним, ранее программа Группы Метинвест "Путь героя: реинтеграция ветеранов и ветеранок" получила сразу две награды премии "HR-бренд 2024" - гран-при и победу в номинации "Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданской жизни". Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.