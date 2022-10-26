Чтобы понимать английский язык, необходимо знать его грамматику. Для изучения грамматики создано множество ресурсов в интернете. Но как найти подходящий, ведь их тысячи!

Чтобы не тратить время зря предлагаем вам ознакомиться с лучшими сайтами, где можно быстро изучить английскую грамматику, особенно они будут полезны тем, кто только начал ее осваивать.

Интерактивные видеоуроки BistroEnglish.com

Его считают одним из самых уникальных и удобных! Его создатель – Оксана Долинка, известный преподаватель с богатым опытом работы, множеством подписчиков и учеников в интернете.

Отметим его главные преимущества.

Видео дня

Уроки выстроены так, что вы можете изучать грамматику, когда захотите, даже находясь на курорте или в рабочей командировке. Все занятия представляют собой стройную систему, поэтому возможность получить недостаточные знания исключена.

За счет визуального эффекта правила грамматики и другие особенности языка осваиваются очень быстро. Информация воспринимается без затруднений. Грамматика изложена чрезвычайно просто, даже начинающий ее сможет освоить.

При обучении задействованы все каналы восприятия обучающихся, что еще больше усиливает положительный эффект. Отсутствуют сложные научные термины, вся информация подается в лаконичной и понятной форме.

На нем представлены рекомендации, бесплатные мероприятия, посвященные грамматике. Есть большое количество учебных материалов, уроки, все они созданы так, чтобы можно было без проблем подготовиться к сдаче тестов и экзаменов.

Данный сайт предлагает курсы для разных уровней. Есть мультимедийные учебные модули для разных категорий обучающихся.

Learn English Today

Этот ресурс предлагает тем, кто изучает грамматику, занятия, где можно освоить правила грамматики, упражнения, словесные игры. Есть большое количество интересного контента. Ресурс нацелен как раз на то, чтобы можно было легко освоить английскую грамматику.

VOA News

Данный сайт отличается от всех остальных, что у него грамматику изучают с помощью занятий по телевидению и с помощью новостного контента. Занятия разбирают грамматику на примерах, ведущие стараются объяснять все просто, чтобы даже начинающие могли быстрее понимать вспомогательные, фразовые глаголы и так далее.

Вообще, все обучение строится на использовании телевидения, новостей, чтобы слушатели могли лучше понять его. Весьма занимательный и интересный ресурс!

Итоги

Таким образом, используя вышеуказанные ресурсы вы сможете без проблем освоить грамматику, не потратив время впустую. Можете даже использовать учебные материалы сразу с нескольких сайтов. Мы со своей стороны рекомендуем BistroEnglish.com, здесь вы точно не заскучаете.

Так процесс обучения пойдет еще быстрее. Они идеально подходят и для начинающих и опытных учеников.