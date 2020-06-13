Ливень в Днепре смыл новую брусчатку стоимостью 102 миллиона гривень

Причиной такого наводнения активисты называют некачественно выполненные работы и отсутствие рабочих ливневок.

После сильных ливней в Днепре, вода смыла дорогостоящий ремонт на центральных улицах. Пострадавшей оказалась улица Короленко, свежая реконструкция которой обошлась в 102 млн грн.

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Об этом сообщили активисты города на YouTube-канале 9-channel. "Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное - разобраться с подтоплением, а считать уже потом", - рассказал житель города.

Причиной такого наводнения активисты называют некачественно выполненные работы и отсутствие рабочих ливневок. Также известно о затопленных Екатеринославском бульваре, Терещенковской улице, Донецком шоссе, улице Шмидта и другие.

В свою очередь, мэр города Борис Филатов утверждает, что причина потопа - полуторамесячная норма осадков, однако подобные ливни в городе происходят довольно часто.

Так же Николай Лысенко, заместитель мэра города Днепр, опроверг изданию "Страна" заявления активистов. "Не смыло ни одну плитку на улице Короленко в Днепре. Ни один камешек не отвалился. Никакую брусчатку не смыло. Действительно, вчера в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, но ни одна плитка в городе не смыта. Когда за 15 минут выпадает такое количество осадков, то ни один город в мире не справится. Три года назад такая ситуация была в Нью-Йорке, когда затопило метро. Это не просто дождь, это стихийное бедствие. Днепр живет нормальной жизнью, работают коммунальные службы, так как упало 60 деревьев, и где-то в 300 дворах ветки деревьев, но мы их ликвидируем. Зрада отменяется. Телеканалу Коломойского - привет!", - рассказал чиновник и показал фото улицы после потопа.

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