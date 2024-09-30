Kyiv Media Week объявляет полную программу и спикеров форума

Главное медийное событие Украины - форум Kyiv Media Week состоится 3-4 октября в Киеве. Участников ожидает насыщенная двухдневная программа: более 80 спикеров, 15 панельных дискуссий, 6 специальных докладов, 3 масштабных исследования, кейс-стади, скрининг нового сериала, а также несколько неформальных мероприятий для обмена мнениями и установления новых контактов среди единомышленников и потенциальных партнеров.

Спикерами форума станут представители ведущих украинских медиагрупп, продакшен- и телекоммуникационных компаний, онлайн-платформ, государственных учреждений и международных организаций, рекламного рынка, эксперты по инновациям и глобальным трендам в сфере AV-контента, а также многие другие специалисты.

Знакомьтесь с полной программой и спикерами форума по ссылке.

Видео дня

"Kyiv Media Week снова происходит в уникальном и сложном контексте войны, которая существенно изменила наши взгляды на создание и потребление контента. В условиях ограничения бюджетов и других ресурсов критически важным для поддержки и развития аудиовизуального сектора является сотрудничество всех участников индустрии между собой, с государством и другими секторами рынка. Поэтому большая часть программы форума освещает новые форматы коллабораций, которые никогда не происходили раньше. На фоне внедрения новейших технологий, таких как искусственный интеллект, во все креативные и бизнес-процессы в мире, Украине нельзя отставать, чтобы оставаться конкурентоспособной. От кино до рекламы - каждый аспект медиаландшафта должен реагировать на современные реалии для устойчивости бизнеса, способствовать единству и устойчивости через содержательные истории. Эти и другие вопросы будем обсуждать на форуме. И, как всегда, представим топовую аналитику рынка украинского телевидения и кино от нашей компании Media Resources Management," - программный директор KMW Алла Преловская, Media Resources Management.

Регистрация продолжается на сайте форума.

KMW'24 организован при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Генеральный медиапартнер: 1+1 Media.

Партнеры KMW'24: Heart of Europe, Serial Killer , FILM.UA Group , Украинская киноассоциация , Omdia , BB Media , Государственное агентство Украины по вопросам кино , NAM Summit , ProKino , Nerd Agency , Brandly , Boxed Off , Setanta . Медиапартнеры: Detector media , Starlight Media , Киев 24 , MMR , Delo.ua , WoMo , Киевстар ТВ , Megapolis+ .

, , , , , , , , , , . Медиапартнеры: , , , , , . Минеральный партнер: Крайна .

. Партнеры кофе-брейков: Аскания FMCG , Lavazza , Dilmah .

, , . Сетевые партнеры: Jack Daniel's, сидр Cidre Royal , вина Villa UA .

, . Организатор KMW - Media Resources Management (MRM), первая медиаконсалтинговая компания в Украине, предоставляющая комплексные услуги в кино, ТВ и других креативных индустриях с 2005 года.

Контакты:

info@mrm.ua

https://www.kyivmediaweek.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Справка

Международный медиафорум Kyiv Media Week - флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который с 2011 года ежегодно проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Агентство США по международному развитию (USAID) является главным агентством развития правительства США. Целью помощи USAID в сфере развития является поддержка Украины в ее стремлении стать успешной демократией с эффективными, подотчетными и прозрачными институтами. За более чем 30 лет партнерства с Украиной USAID способствовало инклюзивному экономическому росту, демократическим реформам, свободной прессе, мощному гражданскому обществу и прозрачной системе здравоохранения. Во время войны России против Украины USAID предоставила жизненно необходимую гуманитарную помощь, помогла обеспечить украинцев теплом и электроэнергией, несмотря на атаки России на энергетические системы, поддержала фермеров и экспортеров продовольствия, чтобы они могли продолжать поставлять зерно людям по всему миру, а также помогла украинским партнерам продвигать важные антикоррупционные реформы и евроинтеграционные реформы.

1+1 Media - один из крупнейших медиабизнесов Восточной Европы с более чем 25-летней историей. 1+1 media объединяет и взаимодействует на партнерских началах с такими бизнесами: телеканалы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, KVARTAL TV, KVARTAL TV International, УНИАН, Бигуди, Comedy Central; новостные Digital-ресурсы, которые являются лидерами УАнета: tsn.ua, unian.net, glavred.info; OTT-платформа Киевстар ТВ и спутниковый оператор Viasat; продакшен-подразделения, которые обеспечивают отечественные и зарубежные рынки качественным контентом; 1+1 Rental, который предлагает полный спектр продакшен-услуг; услуги дубляжа; образовательный проект 1+1 media school. 1+1 media имеет широкое дистрибуционное портфолио и распространяет контент по всему миру. Продажами прямой рекламы и межпрограммного спонсорства на телеканалах 1+1 media занимается сейлзхаус "Сириус медиа".