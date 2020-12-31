22 октября текущего года в Одессе задержаны командир и старшина роты материального технического обеспечения воинской части за систематическое вымогательство взяток у подчиненных.

В Одессе за вымогательство взяток с подчиненных будут судить военнослужащего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, 29 декабря в суд направлено обвинительное заключение в отношении командира одного из подразделений радиотехнической бригады.

«Мужчина обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 368 УК Украины)», - сообщили в пресс-службе.

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По данным следствия, этот военнослужащий получил от подчиненного взятку 200 долл. за непроведение служебного расследования относительно возможного нарушения воинской службы. Также деньги вымогались, чтобы не инициировать перевод военного в другую часть для дальнейшего прохождения службы.

Кроме того, ранее, 14 декабря, с участием прокуроров Военной прокуратуры Одесского гарнизона, Малиновский районный суд закончил разбирательство в отношении пособника указанного злоумышленника. В частности, старшине роты назначено наказание в виде ареста на гауптвахте сроком на 3 месяца с лишением права занимать должность на 1 год.

Что известно об обвиняемых

22 октября текущего года в Одессе задержаны командир и старшина роты материального технического обеспечения воинской части за систематическое вымогательство взяток у подчиненных. Сообщалось, что командир вымогал у подчиненных за различные «услуги» взятки в сумме от 200 до 500 долл.

Деньги он вымогал, в частности, за непривлечение к дисциплинарной ответственности, согласование внутренних документов, необходимых военнослужащим для дальнейшего поступления в военные вузы и др.

Злоумышленник был задержан вместе с подельником (старшиной) при получении очередной взятки - 200 долл., которые он потребовал от военнослужащего за непроведение служебного расследования, которое касалось нарушения порядка несения службы.

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Автор: Лариса Козовая