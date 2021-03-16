Журналисты-расследователи показали, как на Одесской таможне дельцы прокручивают новую контрабандную «программу». Из-за этого преступного симбиоза бюджет теряет колоссальные налоги.
Читайте такжеНеобходимо ускорить реформирование Гостаможслужбы - ЗеленскийОб этом говорится в сюжете программы «Гроші».
Отмечается, что о соглашении между контрабандистами и таможенниками на самом высоком уровне в Киеве слухи ходят уже месяц.
Журналисты получили от инсайдеров сообщение с расценками этой «программы» и ее главными исполнителями. Именно им таможенники открывают границу за тысячи долларов взяток, отмечают журналисты.
«То есть, плати фиксированную коррупционную ставку – и вези, сколько хочешь», – говорится в сюжете.
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