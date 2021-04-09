Украинских священнослужителей будут прививать на втором этапе вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В частности, оперативный штаб Минздрава Украины по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам.
"Теперь духовники могут получить прививку от COVID-19 на втором этапе вакцинации, в соответствии с дорожной картой", - говорится в сообщении.
Руководитель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что приравнивание священнослужителей к социальным работникам является необходимым шагом, поскольку священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.
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"Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
В ЦОЗ Минздрава Украины напомнили, что вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля и будет проходить в пять этапов. На первом этапе прививают медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, обитателей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
22 марта в Украине развернули второй этап вакцинации от COVID-19. К прививочной кампании, в соответствии с дорожной картой, привлекли врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и людей старше 80 лет. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
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