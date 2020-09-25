Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне возник конфликт, должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос. Об этом сообщает УП.

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"Я же хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа…

А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Потому что, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что заведение подчинено Министерству образования, и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом по хулиганству и тем событиям, которые происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли стычки между сотрудниками и студентами колледжа, заявляющими о его "рейдерском захвате", и полицейскими.

Министерство образования и науки отреагировало на стычки, которые произошли под колледжем. Там заверили, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследования инцидента.

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Автор: УНИАН