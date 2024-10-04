Компания 'Киевстар' вошла в ТОП-50 лучших работодателей Украины и одержала победу в индустрии Телеком

Компания "Киевстар" получила признание как один из лучших работодателей Украины, войдя в рейтинг ТОП-50 по версии издания NV в партнерстве с Odgers Berndtson Украина. Компания стала победителем в индустрии Телекоммуникации и была отмечена в трех дополнительных номинациях рейтинга.

Кроме общего рейтинга, Киевстар получил первенство еще в трех отдельных номинациях: "Поддержка ветеранов и их семей", "Материальная и нематериальная мотивация персонала" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

"Мы благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы. На самом деле, эта награда означает, что даже в самые сложные времена Киевстар остается настоящей семьей. С начала полномасштабного вторжения наши сотрудники демонстрируют невероятную стойкость и преданность делу, обеспечивая связь в сверхтяжелых условиях, несмотря на обстрелы и блэкауты, - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар, - Наш долг - обеспечить им надежный тыл, чтобы каждый мог сосредоточиться на выполнении своей работы, зная, что о нем позаботятся. Мы гордимся тем, что смогли не только сохранить, но и усилить программы поддержки нашей команды - от ветеранов до тех сотрудников, которые ежедневно обеспечивают связью миллионы украинцев. Это признание - заслуга каждого члена нашей команды".

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Рейтинг лучших работодателей - совместный проект NV и международной компании Odgers Berndtson, специализирующейся на поиске и оценке руководителей высшего уровня. В исследовании приняли участие 152 крупнейшие компании Украины, отобранные по критериям выручки и количества сотрудников.

Церемония награждения состоялась 2 октября 2024 года во время форума "Бизнес и война - Диалоги о будущем", где представители бизнеса и власти обсуждали наиболее актуальные вызовы предпринимательства в условиях войны.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые технологии связи и в ближайшие пять лет планирует инвестировать в это направление 1 млрд долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных громад, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua