Компания 'Киевстар' и фонд 'Вернись живым' собрали ₴65 миллионов на мобильные системы связи для ПВО

Компания "Киевстар" и фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" аккумулировали 65 миллионов гривень для Воздушного командования "Юг" в рамках совместного проекта "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО". В частности, 50 млн грн задонатил Киевстар. Еще 15 миллионов было собрано благодаря 132 тыс. абонентов компании с помощью благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ".

"Поддерживать защитников - наш постоянный долг, как украинской компании. Нам в Киевстар важно реализовывать проекты, которые будут закрывать потребности военных и сохранять жизни людей. И мобильные системы связи для ПвК "Юг" - это то, что нужно уже сегодня для обеспечения безопасности украинцев. Мы благодарим всех абонентов, которые присоединяются к социально-важным инициативам Киевстар и вместе с нами приближают победу", - комментирует Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Сбор в рамках проекта, который запустили в апреле, был закрыт всего за 3 месяца. Напомним, что инициатива и взнос от Киевстар является первой частью помощи из 100 миллионов гривень для ВСУ, анонсированных после кибератаки в конце 2023 г. Благодаря собранным средствам, силы ПвК "Юг", которые прикрывают Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области, получат десять комплексных аппаратных связи (КАЗ). КАЗы - это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные специалистами фонда "Вернись живым" и военными противовоздушной обороны ВС ВСУ.

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"Комплексные аппаратные связи (КАЗы), которые мы передадим военным вместе с Киевстар - это такой ответ на новые вызовы войны. Оборудованные на базе проходных грузовиков, КАЗы координируют работу и организуют связь между подразделениями ПВО. Они принимают информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передают ее в боевое подразделение", - объясняет заместитель директора Фонда "Вернись живым" Олег Карпенко.

Наличие и работа КАЗов в ВС ВСУ значительно повысят эффективность защиты воздушного пространства над южными регионами Украины.

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" продолжает аккумулировать средства на текущие нужды Воздушных Сил ВСУ. Поддержать деятельность фонда можно, задонатив на его счет.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua