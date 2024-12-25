Мобилизация в Украине предполагает призыв военнообязанных мужчин, но не всех.

Военное положение в Украине продлено в очередной раз - до 7 февраля 2025 года. В ряды ВСУ призывают мужчин, которые военнообязанные и признанные годными. В то же время некоторые категории украинцев, имеющие законные основания, могут быть освобождены от службы. Кто не подлежит мобилизации в январе 2025 и по каким причинам, рассказываем ниже.

Кто освобождается от мобилизации в январе 2025 и на каких основаниях

В Украине не призывают на военную службу женщин и студентов, но, как писал УНИАН ранее, мобилизация женщин и мобилизация студентов возможна в некоторых случаях.

Если говорить о том, какой возраст не подлежит мобилизации в Украине, то она не касается мужчин после 60 лет и призывников от 18 до 25-ти (они могут пойти служить по собственному желанию). Но в том случае, если у человека такого возраста (18-25 лет) есть статус "Военнообязанный" (к примеру, есть военная специальность после окончания вуза), то тогда могут призвать.

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Кто не подлежит мобилизации в Украине:

те, у кого есть отсрочка от мобилизации на основаниях, прописанных в законодательстве - согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23);

те, кто забронирован для работы в тылу - согласно статье 25 вышеупомянутого закона;

те, кто не может служить из-за состояния здоровья и результаты военно-врачебной комиссии это подтверждают - напомним, что полный перечень болезней, согласно которому могут признать непригодным, указан в приказе Минобороны №402 от 14.08.2008 года.

Не могут мобилизовать и тех, кто исключен из воинского учета не по состоянию своего здоровья.

Формулировка "Исключен из воинского учета" предполагает, что человека исключают из такого учета навсегда (к примеру, он является непригодным, достиг возраста, когда его не могут призвать, стал гражданином другой страны или в случае смерти и пропажи без вести).

Если же военнообязанный снят с воинского учета, то на определенное время - то есть, его как сняли, так могут и поставить, а военнообязанный, как и прежде, должен проходить ВВК и обновлять данные.

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