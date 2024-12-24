Новый законопроект изменил правила воинской обязанности для граждан Украины.

Начиная с 1 января 2025 года продолжается мобилизация в Украине, которая касается, в первую очередь, военнообязанных мужчин в возрасте с 18 лет, если они служили в армии или прошли военную кафедру, а также с 25 до 60 лет, если нет никакого военного опыта. УНИАН расскажет, будут ли с нового года призывать женщин.

Возможна ли мобилизация женщин в Украине 2025

Верховная Рада Украины 3 декабря 2024 года приняла за основу в первом чтении законопроект №12076, в котором сказано, что если женщина изъявила желание служить в ВСУ, она должна встать на воинский учет призывников и пройти базовую военную подготовку. Все их данные окажутся в военном реестре, а после того как новоиспеченная будущая военнослужащая окончит прохождение БЗВП, автоматически станет военнообязанной.

Так в Конституции Украины нет разделения по половому признаку, все обязанности мужчин перед государством в особый военный период автоматически будут актуальны и для женщин.

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Тем не менее, закон про мобилизацию не обязывает женщин служить в Вооруженных Силах Украины - подписать контракт представительницы прекрасного пола могут только на добровольных началах.

Будет ли мобилизация женщин 2025 для медиков и фармацевтов

Как уже было сказано выше, мобилизация женщин в Украине на принудительной основе невозможна, поэтому стать частью армии страны могут лишь девушки, которые сами приняли такое решение.

У женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, и достигли возраста 18 лет, должен быть документ о постановке на воинский учет. Это касается всех медиков и фармацевтов женского пола от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к службе. Личные данные таких специалистов также будут внесены в реестр, но, на данный момент, это не означает автоматическую войсковую повинность для девушки.

С 1 января 2025 года не планируется принудительная мобилизация женщин в Украине - список профессий, а точнее, специальностей медицинских и фармацевтических ВУЗов, после окончания которых женщина должна встать на воинский учет, составлен по другой причине. Сбор данных поможет выяснить, какой резерв важных специалистов есть в стране на данный момент.

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