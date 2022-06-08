По словам президента, запуск книги запланирован на следующей неделе, и это будут конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск специальной "Книги палачей" - информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступниках и преступниках из российской армии.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером, 7 июня.

"И еще одна новость, о которой сейчас можно сообщить. На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" - информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступниках и преступниках из российской армии. Я неоднократно подчеркивал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся", - сказал он.

По словам президента, создание такой информационной системы продолжается уже определенное время.

Как объяснил президент, это конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.

"И такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они наделали в Украине. В Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине двух военных РФ осудили до 11,5 лет лишения свободы.

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