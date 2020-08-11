Завхоз Нацполиции открыл элитный клуб отдыха "на семейные сбережения" - СМИ (видео)
Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.
Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал. По данным журналистов, он постоянно посещал комплекс NAVY накануне его открытия. В частности, он ездил туда и в рабочее время. Однако журналистам сказал, что «никакого отношения к этому не имеет».
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На следующий день Наумов-старший все же признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который якобы получил деньги из семейного бюджета.
«С семейных сбережений была выделена сыну помощь для запуска и старта работы комплекса», - отметил чиновник.
По данным госреестра юрлиц, сын чиновника внес в уставный капитал новой компании-арендатора комплекса (ООО «Радиус 88») два миллиона гривень. Вместе с тем по состоянию на конец 2019-го Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы (1,3 миллиона).
И в дальнейшем декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, в котором были бы отражены расходы на этот проект, не подавал. Это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.
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