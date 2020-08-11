Завхоз Нацполиции открыл элитный клуб отдыха "на семейные сбережения" - СМИ (видео)

Через некоторое время Наумов-старший все же признал, что этим проектом занимается его сын Николай.

Сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал. По данным журналистов, он постоянно посещал комплекс NAVY накануне его открытия. В частности, он ездил туда и в рабочее время. Однако журналистам сказал, что «никакого отношения к этому не имеет».

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На следующий день Наумов-старший все же признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который якобы получил деньги из семейного бюджета.

«С семейных сбережений была выделена сыну помощь для запуска и старта работы комплекса», - отметил чиновник.

По данным госреестра юрлиц, сын чиновника внес в уставный капитал новой компании-арендатора комплекса (ООО «Радиус 88») два миллиона гривень. Вместе с тем по состоянию на конец 2019-го Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы (1,3 миллиона).

И в дальнейшем декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, в котором были бы отражены расходы на этот проект, не подавал. Это само по себе может свидетельствовать о коррупционном правонарушении.

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