Он отметил, что украинцы стали примером несокрушимости.

Украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в обращении ко Дню Героев, который украинцы ежегодно отмечают 23 мая.

По его словам, 23 мая украинская нация отмечает День Героев, чествуя людей, которые стали крепким щитом украинской воли, опорой нашего суверенитета и независимости.

"Со времен Киевской Руси и Казачества украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. Этот путь нужно завершить. На нашу долю выпало это сделать", - подчеркнул Буданов.

По его словам, каждый день в бою за правду является тяжелым испытанием силы, мужества и веры.

"Но несмотря на все испытания, будущее Украины непоколебимо - в кругу свободных демократических народов", - отметил Буданов.

Он отметил, что военные, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы все, кто дают отпор российской агрессии, - стоят наивысшего уважения и признания.

"Бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге. Какая бы ожесточенная битва не ждала нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле. И пусть каждый, кто наступает на наши принципы и нашу волю, заплатит за это самую высокую цену", - подчеркнул руководитель ГУР Минобороны Украины.

Последние заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в интервью ВВС сказал, что с середины мая - начала июня в Украине ожидается достаточно тяжелая ситуация, на фронте в том числе.

Он отмечал, что Армагеддон не произойдет, но проблемы с середины мая будут.

Относительно предыдущих достаточно позитивных прогнозов, в частности, что "ВСУ скоро будут в Крыму", глава разведки сказал, что никогда не жалел об озвученном. По словам Буданова, это прогнозы реального времени и "если что-то возвращается немножко иначе - извините, это вносит свои коррективы".

Разведчик также добавил, что не реагирует на пессимистические прогнозы Запада, в частности, что Украина может проиграть в войне уже в этом году.

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