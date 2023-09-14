Речь идет о деле против "Киевского эколого-культурного центра" за невыполнение оформления охранных обязательств заказчика.

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство в отношении "Киевского эколого-культурного центра" за невыполнение оформления охранных обязательств заказника "Троещинские луки".

Как выяснили правоохранители, на территории природо-заповедного фонда столицы, в частности, на озере Верхнее Выгуровское, в пределах природно-заповедного заказника "Троещинские луки" в Деснянском районе Киева есть нарушение норм природоохранного законодательства.

Как известно, три года назад было объявлено о создании ландшафтного заказника местного значения "Троещинские луки" ориентировочной площадью 381,8 га.

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Охрану объекта с оформлением охранного обязательства поручили организации "Киевский эколого-культурный центр" (КЭКЦ).

Однако выяснилось, что "КЕКЦ" инициировал изменение границ заказника с целью исключения из охраняемой территории более 4 гектаров земли для коммерческих нужд. В результате, вместо 381,8 га заповедных территорий, осталось 377,6 га.

Также Киевская прокуратура обратила внимание на тот факт, что часть территорий ПЗФ "Троещинские луки" из-за ненадлежащей охраны и ряда нарушений со стороны "КЕКЦ" захвачена коммерческими организациями.

В частности, там размещен Автоцентр VOG, беседки с мангалами и другие коммерческие заведения неизвестных лиц.

Поэтому правоохранителями открыто производство по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог.