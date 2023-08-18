16-летняя киевлянка взяла необычное имя отчество и спровоцировала дискуссии в сети.
Мама девочки посвятила этому событию пост в Facebook. Теперь 16-летнюю киевлянку теперь зовут Литвиненко Станислава Лесеевна. Она решила заменить патроним (отчество) на матроним (по матери).
"Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством", - пишет мама ребенка Леся Литвиненко.
Кроме отчества девушка сменила также имя - при рождении мать хотела назвать дочь Станиславой, но так этого и не сделала.
"Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя "отчество" демонстрируя глубокое уважение именно к матери... Женщина для своего ребенка делает все, женщина готова умереть за свое дитя и буквально умирает при родах. Почему в результате так часто ребенок носит имя которое ей дал отец, его фамилию и отчество. То получается, что женщина до сих пор является" жертвенной", - отметила мама юной фенимистки.
Решение Станиславы спровоцировало дискуссию в сети. Большинство комментаторов поддержали девочку, назвав использование отчества "совком":
- "Молодчинка! И использование "матронима" вместо отчества абсолютно разумное решение",
- "Взрослое и взвешенное решение. Современные дети мудрее нас, потому что сразу видят главное. Мирного будущего!",
- "Круто, в таком случае это лучшее решение. Зачем ребенку тащить за собой всю жизнь имя, которое для него ничего не значит",
- "Я вообще против, чтобы было советское наследство - отчество, как по мне - это настоящий рудимент!",
- "Круто, в таком случае это лучшее решение. Зачем ребенку тащить за собой всю жизнь имя, которое для него ничего не значит",
- пишут комментаторы.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как отчество влияет на судьбу и характер мужчины и женщины. В некотором смысле сочетание имени и отчества влияет на судьбу человека, поскольку оно якобы "программирует" жизненный путь.