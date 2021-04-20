Кроме того, стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.

Черновицкая область станет третьей после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантинных ограничений.

Читайте такжеВ Украине на майские праздники полного локдауна не будет - ЛяшкоОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. Отмечается, что выход Черновицкой области из "красной" зоны станет возможным благодаря снижению эпидопасност распространения COVID-19.

Кроме того, стабильное улучшение эпидситуации наблюдается во Львовской области.

"В настоящее время «красная» зона карантинных ограничений действует в 12 регионах Украины, «желтая» — в 3", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине: свежие данные

За сутки в Украине было зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек. Выздоровели 1 млн 499 тыс. 752 человека. ПЦР-тестирования было проведено 8 млн 996 тыс. 039. Летальных случаев зарегистрировано 40 тыс. 367.

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Автор: Ирина Погорелая