Минздрав устал предупреждать. Чем могут закончиться жаркие выходные на одесском побережье

Лариса Козовая

Сбываются прогнозы относительно нынешнего курортного сезона – в силу невозможности отдохнуть за рубежом, Одесса захлебывается от переизбытка туристов. На минувший трехдневный уикенд в город из разных регионов страны рванули тысячи украинцев, желающих занять место – пусть временно, но под солнцем. Киевскую трассу сковали километровые «пробки», но элитные и не очень авто таки их победили - примерно с полудня субботы большинство местных пляжей были «в стопе». Тела курортников заполнили знойное побережье, затрещали по швам различного толка рестораны и клубы, пугая полным отсутствием защитных масок.

Иные туристы гульнули на довольно «широкую ногу». Так, в Интернете тиражируется видеозапись из элитного клуба «Ибица» (пляж «Аркадия»). Здесь отдыхал с друзьями харьковский бизнесмен, владелец юридической фирмы. В кадре - главный герой и товарищи, красавицы в бикини, шампанское, солнце и… чек, который свидетельствует, что компания оставила в клубе за один раз 124 тысячи в национальной валюте.

Нынешний сезон эксклюзивен - из-за всемирной пандемии коронавируса поток отдыхающих вырос в разы

Впрочем, подобных случаев много, для города-курорта это - привычное дело. Каждое лето сюда стремятся туристы - с разными возможностями, фантазиями и желаниями. Разумеется, нынешний сезон эксклюзивен - из-за всемирной пандемии коронавируса поток отдыхающих вырос в разы.

Комментируя «одесский уикенд», министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул - граждане пренебрегли карантинными рекомендациями, в частности, на пляжах и в клубах. Мол, это аукнется совсем скоро - после жарких выходных, проведенных в Южной Пальмире, страну захлестнет очередная вспышка COVID-19.

Справедливости ради отмечу, бич-бои, официанты и прочие, несмотря на дикую жару, надевают защитные маски и, зачастую, перчатки. Это видно на том же видео, обнародованном харьковским бизнесменом.

На превентивные меры, в основном, наплевали сами отдыхающие – обычные люди и «небожители», в числе которых, к слову, чиновники и некоторые депутаты. Ведь рыба, как известно, гниет с головы, в том числе в условиях адаптивного карантина…

Призывы же от Минздрава к местным властям о принятии жестких мер звучат как-то странно. О том, что местные пляжи сократились подобно шагреневой коже, не знают только младенцы. Большая часть побережья, застроенная высотками, клубами и «точками общепита», превратилась в клоаку. Вместо запаха моря - «ароматы» жареной пищи и нечистот, вместо песка - деревянные настилы и пластиковые топчаны. Горожане пытаются отдохнуть на свободных от «благ цивилизации» крохотных кусочках побережья. Эти «оазисы» напоминают индейские резервации, которые из года в год уменьшаются и скоро, похоже, исчезнут вообще.

Также в городе муссируют слухи о влиянии на экологию нескольких мощных портов. Плюс говорят, что «весь туалет сливают в море прямо в «Аркадии»» - якобы в ста метрах от берега, напротив упомянутой «Ибицы». Есть информация и о других нарушениях, но соответствующих санитарных предписаний, как не было, так и нет…

COVID-19 затмил другие вопросы, которые кажутся людям более злободневными

О названных глобальных проблемах в Киеве прекрасно знают, но об этом молчат. Как, впрочем, и о танкере «Делфи», потерпевшем крушение на побережье в прошлом году. Хотя из аварийного судна периодически вытекают остатки нефтепродуктов, о влиянии нефти на оздоровлении туристов и горожан соответствующие специалисты предпочитают не вспоминать. Мэр Одессы Геннадий Труханов уже предлагал разместить возле «Делфи» шезлонги для высоких столичных гостей, но обещание, увы, не сдержал…

COVID-19 затмил другие вопросы, которые кажутся людям более злободневными. Скажем, для бизнеса это - коммерческий интерес. Представители всеукраинской ассоциации предпринимателей уже заявили, что на Одесский регион «надвигается опасность». В частности, из-за недостаточного количества тестирований область может попасть в рисковую категорию (по нормам Кабмина), и закроется на жесткий карантин.

«Жители и предприниматели области становятся заложниками той ситуации, когда, не имея реальных рисков эпидемии, но благодаря безалаберности и политическим играм чиновников, они понесут серьезные экономические потери и будут стеснены в своих правах и свободах», - сказано в сообщении ассоциации.

В ближайшие дни предприниматели проведут автопробег под девизом: «Спаси Одессу от закрытия на карантин!».

Все чаще можно услышать о «всемирном заговоре» - дескать, пандемия выдумана в интересах неких лиц, набивающих карманы на фоне всеобщего кризиса и нищеты

Что до обычных людей, возможно, они бы доверились чиновникам больше, не будь спекуляций на медпрепаратах, антисептиках и тех же защитных масках, которые накануне карантина буквально вымыли из аптек, а потом продавали по сумасшедшей цене.

Не исключено, что именно в этой связи все чаще можно услышать о «всемирном заговоре» - дескать, пандемия выдумана в интересах неких лиц, набивающих карманы на фоне всеобщего кризиса и нищеты.

Так что удивляться поведению многих украинцев, которые поверили в собственную неуязвимость перед страшной болезнью, «устав» от карантина и наплевав на безопасность близких людей, уже не приходится.

Лариса Козовая

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