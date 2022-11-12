Волонтеры раздавали еду и вещи первой необходимости в наиболее пострадавших от войны районах Киевщины.

Волонтеры покажут процесс восстановления домов, разрушенных российскими оккупантами. Первый выпуск цикла программ посвящен супругам из Калиновки, воспитывающей троих приемных детей. В последний день зимы семья в буквальном смысле потеряла крышу над головой.

Калиновка расположена недалеко от Василькова Киевской области, где с первых дней войны захватчики безуспешно пытались высадить десант на местный аэродром. Тогда захватить ничего не удалось, но российские оккупанты оставили после себя сплошные руины.

28 февраля россияне сбросили на небольшой поселок Калиновка сразу пять авиабомб. Взрывная волна от авиаудара почти уничтожила дом супругов Лукьянец, которая воспитывает троих приемных детей.

"Мы были дома, когда вдруг услышали ужасный звук... Стало темно, стекло посыпалось. Мы не знали: это бомба или ракета. Потом увидели, что соседний дом разрушен. Хозяйку нашли у нашего порога, хозяина и собаку до сих пор не нашли", – рассказала владелица дома Светлана Лукьянец.

В результате вражеского авианалета от ее дома почти ничего не осталось, ведь бомба упала лишь в пяти метрах от здания.

Через две недели после взрыва семья начала самостоятельно делать элементарный ремонт, несмотря на то, что совсем рядом шли жестокие боевые действия. И ресурсов хватило лишь на то, чтобы в доме можно было жить только летом.

На помощь семье пришли волонтеры "Медиаобороны", которые нашли возможность восстановить их дом. Собственно сам проект появился еще в первый день войны и изначально функционировал как координационный центр по борьбе с российским агрессором.

Волонтеры раздавали еду и вещи первой необходимости в наиболее пострадавших от войны районах Киевщины. Но за недели работы запросы на продукты и лекарства постепенно изменились на просьбу помочь строительными материалами, чтобы восстановить поврежденное жилье.

Так и родилась идея помогать людям не только продуктами.

"Мы переориентировали свой проект на то, чтобы собирать строительные материалы и передавать их людям, чтобы они строили свои дома. Параллельно мы стали искать семьи, которые были не способны отстроить свое жилище самостоятельно". - рассказывает основатель проекта Медиаоборона и народный депутат Александр Дубинский.

Первым на просьбу о скорой строительной помощи ответил застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко.

"Нам показали несколько объектов и мы выбрали те дома, которые наиболее нуждаются в помощи. Ведь богатые люди могут сами себе отремонтировать дома. А что делать многодетным семьям, пенсионерам? Поэтому мы и решили помочь именно им", – объясняет свое решение застройщик и меценат Владимир Хоменко.

В рамках совместной инициативы волонтеров и строителей семья Лукьянец получит отремонтированную крышу, укрепленные стены, восстановленный фасад и новое внутреннее убранство.

Сейчас в Киевской области усилиями волонтеров "Медиаобороны" и винницких строителей отремонтировано пять домов людей, которые выжили после бомбардировки российскими захватчиками.