Кабмин утвердил Положение о программно-аппаратном комплексе "автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента".

Кабинет министров утвердил решение, которое позволяет ввести электронные журналы дневники в школах, электронный документооборот и автоматизировать работу по сбору и обработке данных от учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

В частности, Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ)

Читайте такжеВ двух школах Винницы перешли на электронные журналыОтмечается, что этот комплекс предназначен для обработки государственных электронных информационных ресурсов и персональных данных в сфере образования в рамках единой интегрированной среды.

Основная цель – обеспечение перехода к электронному документообороту и оптимизация данных бизнес-процессов в сфере дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования и управлений образованием местного и областного уровней, что позволит существенно повысить достоверность образовательной статистической и административной информации и улучшить на этой основе качество управленческих решений, в частности относительно распределения средств образовательной субвенции и иных бюджетных средств для финансирования образования, обеспечит предпосылки для отказа от бумажных документов в рамках общей дебюрократизации.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. В этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.

Он добавил, что независимая страна – умная страна, поэтому государство поддерживает талантливых школьников.

Автор: Леся Лещенко