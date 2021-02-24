Решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров разрешил изменять отчество с 14 лет по собственному усмотрению.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

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"Кабмин внес изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица. До принятия закона физическое лицо, достигшее 14 лет, имело право изменить свое отчество лишь в случае изменения его отцом своего имени или в случае исключения сведений о нем как отце ребенка из актовой записи о его рождении. В то же время в четвертом абзаце пункта 3 порядка предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества по процедуре, установленной порядком", - отметил он.

По словам депутата, учитывая то, что с принятием закона, который вступил в силу 1 января 2021 года, физическое лицо по достижению 14 лет имеет право изменять отчество по своему усмотрению, четвертый абзац исключен из документа.

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Автор: Леся Лещенко