На пикет вышли около сотни студентов из разных университетов, возмущенных произволом охранников.

В Харькове после избиения студентов охраной парка Шевченко устроили сидячий протест «Охране - отмена» за право свободно ходить, сидеть и лежать на газонах.

Как говорится в сюжете ТСН, на пикет вышли около сотни студентов из разных университетов, возмущенных произволом охранников, которые якобы следят за порядком в парках. Отмечается, что в парке Шевченко категорически не дают сидеть на траве. Силой, за руки и ноги, извлекают оттуда.

«Студенческая пара заявила, что охрана их избила просто ни за что. Пикетчики в знак протеста сняли обувь и уселись отдыхать на траве», - говорится в сюжете.

«Охране - отмена»: как прошел сидячий протест

На акцию собрались несколько сотен харьковчан. Они требовали расследовать избиение студентов, а также позволить сидеть на траве, «как в любом европейском парке». Участники акции также устроили сидячий протест, разувшись и усевшись на газоне саду Шевченко.

Через некоторое время работники сада включили полив, заявив, что поливать надо по расписанию.

Избиение студентов в Харькове: что известно

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«Охрана парка силой вытолкала молодого человека, который хотел полежать на газоне. А за несколько часов охранники избили двух студентов Харьковской политехники», - говорится в сообщении.

По словам родственницы избитой студентки, Диана в тот день отдыхала в парке со своим парнем Сергеем, когда ей стало плохо.

«Пара закрылась в кабинке мужского туалета, потому что в женский была очередь. В то время как девушку тошнило, в кабинку ворвались охранники, выбив дверь. Били в живот и в лицо. После прибытия скорой и полиции один из охранников заявил, что «девушка рыдает, потому что ее родители узнают, как она с парнем закрылась в туалете». По словам Сергея, охранники объясняли свои действия тем, что в уборных «закрываются наркоманы», - пишет издание.

Как пишет «Суспільне», у Дианы - синяки на лице и животе, а студент Сергей сообщил, что у него разбита голова, подбородок, сломаны два зуба: «Я два дня есть не могу, пью обезболивающие».

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Автор: Катерина Шварц