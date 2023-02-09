Тelegram-каналы взорвались новостью о том, что якобы народный депутат Михаил Ананченко организовал незаконную схему вывоза мужчин за границу.

Утром в четверг, 9 февраля, некоторые Тelegram-каналы взорвались новостью о том, что якобы народный депутат Михаил Ананченко организовал незаконную схему вывоза мужчин за границу, со ссылкой на заместителя председателя НАПК Артема Сытника.

Отмечалось, что благодаря этой схеме "за границу было перенаправлено десятки украинских мужчин платежеспособного статуса и под видом гуманитарного груза, при его (Ананченко) содействии было ввезено автомобили, генераторы, старлинки тому подобное, которые затем продавались через сеть магазинов".

Журналисты "Апострофа" обратились в пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с вопросами о том, соответствуют ли слова заместителя Председателя НАПК, приведенные в материалах ТГ-каналов действительности и действительно ли существует такая схема от депутата Ананченко? Составлялся ли протокол НАПК на Михаила Ананченко? Были ли переданы какие-либо материалы по этому вопросу в правоохранительные органы?

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В пресс-службе НАПК ответили следующим образом: "Господин Сытник ничего подобного не говорил и о Михаиле Ананченко не вспоминал. А то, что разгоняется в Telegram-каналах, не соответствует действительности".