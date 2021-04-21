Травматологическое детское отделение Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №17, которое было капитально отремонтировано, получило дополнительные 30 мест для больных коронавирусом. Отделение оборудовано всем необходимым для помощи больным, заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

«Плюс 30 дополнительных мест для больных коронавирусом в 17-й больнице. Мы подготовили их за неделю. Как и обещали», - написал Терехов.

По его словам, к каждой кровати подведен кислород, установлены 10 аппаратов ИВЛ. «Работаем над тем, чтобы купить еще. Сюда уже перевели пациентов из других отделений больницы, которые переполнены. Будем и дальше делать все возможное ради здоровья харьковчан», - подчеркнул и.о городского главы.

Отделение, помимо аппаратов ИВЛ, оборудовано также настенными увлажнителями кислорода. Кроме того, все кровати обеспечены аппаратами Боброва, которые также могут оказывать респираторную терапию.

«Эта аппаратура позволяет нам проводить респираторную терапию высокого уровня. Также отделение имеет аппарат ультразвуковой диагностики для проведения инвазивных манипуляций. Мы имеем возможность мониторить ситуации с пневмониями, а также с помощью ультразвука оценивать динамику лечения», - рассказал заведующий отделения детской травматологии Сергей Белашов.

По данным горсовета, на сегодня в городских больницах Харькова развернуто 900 мест для больных коронавирусом, 888 из них обеспечены кислородом. Также харьковчане могут проходить лечение в областных больницах, таких как инфекционная больница №22, чернобыльский диспансер и госпиталь ветеранов войны.

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Автор: Григорий Бондарь