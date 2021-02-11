Глава министерства уточнил, что школы сами устанавливают, какую этику преподавать ученикам.

Министр науки и образования Сергей Шкарлет прокомментировал скандал вокруг слухов, что МОН планировало сделать обязательным преподавание в школах предмета "христианская этика".

Об этом он сообщил в интервью НВ.

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Глава министерства уточнил, что школы сами устанавливают, какую этику преподавать ученикам.

"Это неправда, Это такой же фейк, как и то, что (дети не попадут в 10-11 классы). Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы может формировать различные варианты этой этики", — отметил Шкарлет.

Что случилось?

27 января СМИ писали о запуске Министерством образования и науки общественных обсуждений по обязательности преподавания "христианской этики" для 5-9 классов. В сети идею авторов типовой образовательной программы восприняли негативно. В то же время в МОН отметили, что кроме этики религиозного направления школам предлагают преподавать и этику, касающуюся семьи.

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Автор: УНИАН