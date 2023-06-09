Оккупант рассказывает собеседнику, что дамбу подорвала российская диверсионная группа.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, которая подтверждает подрыв Каховской ГЭС россиянами.

Российский военнослужащий рассказывает собеседнику, что РФ хотела напугать и шантажировать Украину подрывом дамбы, однако ситуация вышла из-под контроля, сообщает СБУ.

Он также напоминает, что с Каховского водохранилища забиралась вода для охлаждения реактора Запорожской АЭС. На что его собеседник радуется, что украинцы якобы сами взорвали ГЭС, и что из-за отсутствия воды для охлаждения реактора ЗАЭС "долбанет и все". СБУ обнародовала перехват, который подтверждает подрыв дамбы Каховской ГЭС россиянами

"Так это не они, это наши сделали... Там наша диверсионная группа. Они хотели, типа, этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Подрыв дамбы Каховской - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, после подрыва россиянами Каховской ГЭС ночью 6 июня СБУ открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

В результате разрушения дамбы затоплены десятки населенных пунктов, большинство из которых находится во временной оккупации. По данным местных властей, российские захватчики почти не помогают украинцам в затопленных оккупированных населенных пунктах. Также известно о нескольких погибших во временно захваченных Алешках.

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