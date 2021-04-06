Харьковская областная государственная администрация в 2020 году начала ремонт приемных отделений в районных больницах, получив на это финансирование, однако, когда пришло время сдавать объекты, чиновники заявили, что денег на завершение объектов не хватило.

Об этом говорится в сюжете "Вечерних новостей".

Как отмечают журналисты, реконструкцию приемных отделений в 15 больницах Харьковской области начали в прошлом году в рамках президентского проекта "Большая стройка". Губернатор Айна Тимчук отчитывалась об успешном продвижении работ министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышову во время его визита в область в декабре 2020. Министру продемонстрировали больницу, где работы продвигались более-менее в указанные сроки. Сразу после отъезда министра губернатор начала переносить сроки сдачи объектов. Так, 7 с 15 объектов должны были начать работу до 1 апреля, президент Владимир Зеленский распорядился открыть их до этого срока.

"Но для губернатора Тимчук поручение президента оказалось не таким уж важным, поскольку сроки полностью нарушены", - говорится в сюжете.

Как отмечают журналисты, на большинстве объектов работы ведутся, но они далеки до завершения. В частности, в Чугуевской районной больнице построены только фундамент и стены, при этом подрядчик комментариев о сроках завершения строительства не дает.

"Ни врачи, ни жители Чугуева не знают, когда приемное отделение начнет работать. И это при том, что ситуация с больными Covid-19 обостряется ежедневно", - отмечают журналисты.

В то же время в Волчанске работы по возведению медучреждения только начались, таким образом, обещание Тимчук о сдаче объекта здесь было провалено. При этом госфинансирование на этот проект неожиданно закончилось, а громадам заявили, что они должны присоединиться к финансированию строительства больницы.

"Сколько еще будет продолжаться реконструкция, и в какую копейку еще обойдется жителям Харьковской области – пока не известно. Однако понятно, что доверия у людей к президентскому проекту "Большая стройка" от такой задержки и манипуляций с финансированием не вырастет", - подводят итог журналисты.

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Автор: Иван Бойко