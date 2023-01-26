В рамках гуманитарного проекта Кока-Кола завезла жителям наиболее пострадавших от войны регионов Украины 70 тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарную помощь от Компани Кока-Кола и Общества Красного Креста Украины получили жители села Ягодное в Черниговской области.

Об этом сообщила руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития компании "Кока-Кола Украина" Ольга Чумак в эфире телемарафона.

"Там (в селе Ягодное – УНИАН) люди провели почти месяц в оккупации. Община разрушена, смотреть в глаза людей, которые стоят в очереди за теми продуктовыми наборами, - чрезвычайно сложно. Но, с другой стороны, приятно, что ты можешь помочь, что есть ресурсы и возможности доставить продукты туда, где люди на самом деле в этом нуждаются и будут еще долгое время этим пользоваться", - рассказывает представительница компании.

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По словам Чумак, украинцы получают большие коробки весом 18 килограммов каждая, содержимое которых позволяет одному человеку питаться в течение месяца

"Наша гуманитарная помощь – это большая коробка, которая состоит из разного вида продуктов. Это крупы, мука, масло, продукты длительного хранения. К этому набору добавляются вода и другие напитки нашей компании, чтобы люди могли утолять жажду, а заодно, чтобы что-то им напоминало о приятностях мирной жизни", - добавляет она.

Продуктовые наборы доставлены при поддержке Итальянского Красного Креста при финансировании Кока-Кола, а в украинском сообществе их распространением занимается Общество Красного Креста Украины, которое напрямую сотрудничает с местными общинами. Поэтому, как убеждают в компании Кока-Кола, помощь является адресной, согласно перечню населенных пунктов, где украинцы пострадали от войны больше всего.

"Еще в начале войны компания Кока-Кола объявила о том, что будет помогать Украине, будет переживать эту страшную историю вместе с Украиной, и мы решили, что будем помогать по трем важным направлениям - это восстановление инфраструктуры, помощь местным общинам, которые страдают от войны, и помощь сотрудникам компании. Таким образом, компания выделила 18 млн евро. В частности, было выделено 4,7 млн евро на то, чтобы закупить продуктовые наборы для гуманитарной поддержки украинских общин, которые больше всего в этом нуждаются", - добавляет Чумак.

В общем, компания Кока-Кола в рамках своей благотворительной инициативы планирует раздать 70 тысяч продуктовых наборов.

Как сообщал УНИАН, продуктовую помощь от Кока-Кола совместно с Обществом Красного Креста Украины получили жители недавно освобожденного села Киселевка, что находится в 17 километрах от Херсона.

Завод Кока-Кола неподалеку от Броваров, пострадавший в результате российских обстрелов, возобновил работу в мае. Компания продолжает инвестировать в украинскую экономику и поддерживать население.