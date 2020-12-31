1 января весь электротранспорт начнет работу на час позже.

Количество общественного транспорта в Днепре в новогоднюю ночь решили уменьшить, поскольку местные власти отменили все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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Об этом в комментарии Суспільне сообщил начальник управления транспорта Днепровского горсовета Александр Лещенко.

"Будет уменьшено количество общественного транспорта примерно на 10 процентов от количества, которое работает сейчас в будние дни. Но будет в ночное время организована работа дежурных трамваев и троллейбуса", – сказал он.

Последние троллейбусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут отправляться в 22:00-22:30, а трамваи– 22:30-00:00; 00:25-00:42.

1 января весь электротранспорт начнет работу на час позже.

Сейчас в Украине действует карантин "оранжевой зоны" с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок в общественных местах.

Ряд городов уже отменили публичные мероприятия у главных елок из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Впрочем, ресторанам и кофейням разрешили работать до 7:00 1 января.

С 8 по 24 января в Украине продлится зимний локдаун с закрытием непродовольственных магазинов.

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Автор: УНИАН