Нардеп отметила, что в предложенном правительством проекте госбюджета-2022 немало значительных расходов по направлениям, которые сложно назвать первоочередными.

В Госбюджете на 2022 год должны быть увеличены расходы на обеспечение основных социальных стандартов жизни граждан Украины.

Об этом в эфире программы "Диалог со страной" на телеканале Live заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

В частности, она отметила, что в предложенном правительством проекте Госбюджета-2022 немало значительных расходов по направлениям, которые сложно назвать первоочередными. В то же время многие населенные пункты остаются без надлежащих условий жизни и не имеют возможности самостоятельно решить эти насущные проблемы.

"20 млрд грн – на "Общественное телевидение", на 5,3 млн больше, чем в прошлом году - языковом омбудсмену. И таких примеров запланированных в проекте Госбюджета-2022 расходов можно привести немало. А где же расходы на обеспечение основных социальных стандартов жизни человека? Сколько школ имеют только уличные туалеты? Сколько населенных пунктов не газифицированы и не имеет централизованного водоснабжения?", - отметила политик.

Она подчеркнула, что готовит предложения по изменениям в проект Госбюджета-2022 по увеличению финансирования на важные для громад проекты и программы.

"Эти важные направления государство должно финансировать в первую очередь, чтобы в XXI веке граждане Украины наконец перестали жить, как в средневековье. Поэтому буду настаивать на соответствующих изменениях в проект главного финансового документа страны. Главное, чтобы к ним прислушались те, у кого, как показывает разработанный правительством госбюджет, совсем другие приоритеты", - резюмировала Татьяна Плачкова.

Автор: Иван Бойко