Впервые главная елка в столице будет искусственной.

В Киеве на Софийской площади завершили собирать главную елку страны. Впервые она искусственная. Впереди самое интересное — отделка и украшения.

Читайте такжеНа Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (видео)Как говорится в сюжете ТСН, работники, которые устанавливают елку, говорят, что все идет по плану. Кроме того, что им холодно.

"Уже вставили 500 тыс. ветвей. Вышла она, как и планировалось, 31 метр высотой и 97 тонн весом. На верхушку шляпу уже тоже надели. Собирали ее исключительно мужчины", — говорится в сюжете.

Работники добавили, что сегодня закончили монтировать зелень и будут вешать гирлянду, но зажигать еще не планируют.

"А вот к украшению игрушками присоединятся и женщины. Я, кстати, только что, когда разматывали, увидела цвет гирлянды, который нам не раскрывали. Их два. Белый холодный и зеленый. Закончить украшать должны 15 декабря, а зажгут 19. Праздник уже близко. Осталось немного подождать ", — говорит корреспондент ТСН.

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Автор: УНИАН