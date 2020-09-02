Медиаменеджер напомнил, что победитель конкурса АРМА становится временным распорядителем актива.

Гендиректор 1+1 media Ярослав Пахольчук назвал манипаляцией позицию «Медиа Группы Украина», которая утверждает, что конкурс АРМА на управление активами медиахолдинга UMH якобы является «скрытой передачей лицензий».

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Как сообщает «НВ Бизнес», Пахольчук указал, что победитель конкурса становится временным распорядителем актива, у которого нет прав отчуждения.

«У тебя есть обязанность выдерживать условия лицензии. Поэтому это манипуляции и страх руководства МГУ проиграть в конкурентной борьбе. Наша экспертиза в управлении этими активами значительно большая», — подчеркнул топ-менеджер 1+1 media.

Что такое UMH

Холдинг UMH group был основан в 1994 году. Он управляет портфелем из более чем 50 брендов на рынках онлайн-СМИ, радио и прессы, являясь одним из крупнейших медиахолдингов Украины.

Владельцем холдинга с 2013 года был олигарх Сергей Курченко, который бежал из Украины после бегства президента Януковича.

В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания Корреспондент, Теленеделя, Forbes Украина (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие.

Конкурс на управление активами UMH

Суд передал медиахолдинг UMH Курченко под управление АРМА в сентябре 2019 года. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года.

В конкурсе на управление активами медиахолдинга UMH претендовала среди прочих медиагруппа 1+1 media. Однако, в медиагруппе Рината Ахметова конкурс раскритиковали, назвав его «скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание» и потребовали отменить.

На повторном конкурсе АРМА планирует найти управителя для активов медиахолдинга UMH.

Это корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; а также недвижимость и оборудование, арестованные в декабре 2015 года — сентябре 2019 года.

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Автор: УНИАН