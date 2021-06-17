Подозреваемых или задержанных среди сотрудников Минюста на данный момент нет.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську.

Сообщается, что следственные действия проводятся в одном из зданий Минюста на Левом берегу. Именно там располагается Антирейдерская комиссия.

По словам Малюськи, причины обысков и суть уголовного производства, в рамках которых ведутся следственные действия, ему неизвестны.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, что появится на месте первой проданной тюрьмыТакже сообщается, что подозреваемых или задержанных среди сотрудников Минюста на данный момент нет.

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Автор: Катерина Шварц