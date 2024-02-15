Приговорить к пожизненному лишению свободы киллера ФСБ Вадима Красикова, который в 2019 году в Германии застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, помогло Государственное бюро расследований Украины. Об этом в колонке для Comments.ua написал политолог Алексей Буряченко.

В недавнем интервью пропагандисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет вернуть Красикова в РФ. Комментируя это заявление, Буряченко напомнил об "украинском следе" в расследовании этого резонансного преступления.

Он сообщил, что именно украинские правоохранители в рамках межведомственного международного взаимодействия конфисковали свадебные фотографии и свидетельство о браке Красикова. В немецком суде эти материалы помогли подтвердить личность обвиняемого и стали основой доказательной базы против него.

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В суде Красикова также узнал свидетель. Он женат на сестре Екатерины Красиковой — жене киллера ФСБ. Сотрудники ГБР отыскали его и доставили из Харькова в Высший земельный суд Берлина для дачи показаний и опознания Красикова в судебном заседании.

Адвокат потерпевшей стороны Йоханна Кюне заявила, что показания свидетеля подтверждают результаты расследования — в частности, истинную личность обвиняемого и его связи с силовыми структурами РФ. Адвокат Инга Шульц считает свидетеля "абсолютно ключевым" элементом в процессе установления личности подсудимого и подтверждением того, что российские власти скрывают истинную личность обвиняемого.

Показания свидетеля помогли привлечь Красикова к ответственности за хладнокровное политическое убийство.

"Убежден, что каждый из нас абсолютно по другому посмотрит на работу отечественных правоохранительных органов. Ведь именно они, наши ребята, сделали все возможное, чтобы путинский политический киллер сел в тюрьму на пожизненный срок. Я представляю, какая истерика была в Кремле", — написал Буряченко.

Напомним, убийство Зелимхана Хангошвили произошло посреди 23 августа 2019 года в центре Берлина. Бывший полевой командир Чечни шел по парку в сторону мечети. К нему приблизился велосипедист и выстрелил в спину, сделал контрольный выстрел в голову и убежал.

Хангошвили во время Второй чеченской войны командовал одним из подразделений, сражавшихся против российской армии. Он выжил после четырех нападений, сбежал с семьей в Украину, а затем перебрался в Германию.

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил обвиняемого в убийстве к пожизненному заключению. Виновным был признан 56-летний гражданин РФ. Он въехал в Германию по поддельному паспорту. В поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов".