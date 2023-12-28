По материалам уголовных производств Государственного бюро расследований государству в целом переданы активы российских олигархов на сумму более 100 миллиардов гривень.

Из них Агентство по розыску и менеджменту активами (АРМА) официально оценило конфискованного имущества на 11,5 млрд грн. эта работа продолжается.

Видео дня

Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество: сотни единиц специальной и грузовой техники, производственных помещений, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Сейчас наложен арест и рассматривается вопрос национализации Ривнеоблэнерго (93,2%), Херсоноблэнерго (99,9%), Черновцыоблэнерго (96,8%), Житомироблэнерго (95,5%), Кировоградоблэнерго (72,9%), а также 7 отелей и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн.

Работа по выявлению и национализации имущества, принадлежащего субъектам РФ, продолжается.